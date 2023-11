Wird Europas Golf-Elite auch beim Ryder Cup 2025 in den USA als Kapitän anführen: Luke Donald.

Farmingdale - Luke Donald wird auch 2025 Europas Golf-Elite beim Ryder Cup in den USA als Kapitän anführen. Der 45 Jahre alte Engländer wurde von der Ryder Cup Europe erneut in dem Amt bestätigt.

Donald und seine Spieler hatten Ende September in Rom den Kontinentalvergleich mit 16,5:11,5-Punkten gewonnen und damit die Trophäe von den Titelverteidigern aus den USA zurückerobert. Direkt nach dem Triumph hatten sich die europäischen Golfer für eine weitere Amtszeit des Engländers stark gemacht.

„Fühle mich geehrt“

„Ich freue mich und fühle mich geehrt, dass ich erneut die Chance erhalten habe, Team Europe im Ryder Cup anzuführen“, sagte Donald in der Mitteilung. Der Ryder Cup 2025 wird im September auf dem Bethpage Black Course in Farmingdale/New York austragen.

Das letzte Team, das auswärts einen Ryder Cup gewinnen konnte, war Europa in Medinah/US-Bundesstaat Illinois im Jahr 2012. Martin Kaymer lochte damals den entscheidenden Putt zum Sieg ein. Auch Donald war bei dem „Wunder von Medinah“ als Spieler dabei.