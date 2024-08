Morteau - Liane Lippert hat bei der Tour de France der Frauen erneut den dritten Platz belegt. Hinter Solo-Siegerin Cédrine Kerbaol aus Frankreich fuhr die 26 Jahre alte Deutsche auf der 6. Etappe von Remiremont nach Morteau nach einem packenden Sprint aus einer größeren Gruppe hinter der Niederländerin Marianne Vos über den Zielstrich. Durch ihren erneuten Podestplatz nach 159,2 Kilometern sowie einer Zeitgutschrift verbesserte sich Lippert als beste Deutsche auf den neunten Platz der Gesamtwertung.

„Es war wieder ein sehr schweres Rennen. Am Ende ging es nur noch hoch“, sagte Lippert in der ARD und lobte den Einsatz ihrer Teamkolleginnen. Es sei schade, dass eine Einzelfahrerin durchgekommen sei. Am Ende sei sie selbst eingeklemmt gewesen und hinter der Niederländerin Vos ins Ziel gekommen. „Ich habe gesagt, ich möchte ein Podium haben aus der Gruppe heraus und nicht mit einem Sturz. Das hat mir auf jeden Fall noch mal Selbstvertrauen gegeben“, sagte Lippert. Am Vortag war Titelverteidigerin Demi Vollering gestürzt und hatte Platz eins verloren.

Erster Etappensieg für Team von Dirk Baldinger

Vor den beiden abschließenden Etappen fährt die Polin Katarzyna Niewiadoma weiter im Gelben Trikot der Gesamtführenden. Neue Zweite ist Tagessiegerin Kerbaol mit 16 Sekunden Rückstand. „Wir sind überglücklich“, sagte ihr Teamchef Dirk Baldinger vom Team Cerazit. Es sei geplant gewesen, dass die 23-Jährige am letzten Berg attackiert. „Es hat funktioniert. Heute Abend gibt es richtig was zu feiern“, sagte Baldinger und freute sich über den ersten Etappensieg für sein Team.

Die vorletzte und längste Etappe der Tour führt an diesem Samstag über 166,4 schwere Bergkilometer von Champagnole na Le Grand-Bornand.