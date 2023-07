Konstanze Klosterhalfen muss die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel auslassen. Grund dafür sind Schmerzen am Fuß. Eine Hallenmeisterin muss ebenfalls passen.

Titelkämpfe in Kassel

Startet nicht bei den Meisterschaften in Kassel: Konstanze Klosterhalfen.

Kassel - 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen wird bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften an diesem Wochenende in Kassel nicht an den Start gehen. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband bekannt.

Die 26-Jährige habe nach ihrem Start beim Diamond-League-Meeting in Stockholm über Schmerzen im Fuß geklagt und könne deshalb bei den nationalen Titelkämpfen nicht starten. Dies habe das Management von Klosterhalfen mitgeteilt.

Die in den USA trainierende Leverkusenerin hatte in Stockholm vor wenigen Tagen bei ihrem ersten Saisonrennen über 5000 Meter den 14. Platz belegt, weit hinter der Siegerin Beatrice Chebet aus Kenia.

Bei den deutschen Meisterschaften war ein Start über 800 Meter geplant gewesen. DLV-Cheftrainerin Annett Stein hatte zuletzt erklärt, sie gehe davon aus, dass es bei Klosterhalfen zwischen der Hallen-EM Anfang März und dem Rennen in Stockholm auf dem Weg zur nationalen Meisterschaft eine „Irritation“ gegeben habe. Bei der Hallen-EM hatte Klosterhalfen Platz zwei über 3000 Meter belegt. Stein erwartete aber in diesem Monat noch einen Leistungssprung bei der einstigen WM-Dritten, die bislang eine der deutschen Hoffnungen für die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest war.

Ebenfalls abgesagt hat Dreispringerin Kira Wittmann (LG Göttingen) ihre DM-Teilnahme: Die deutsche Hallenmeisterin und Nummer eins der Meldeliste muss aufgrund von Muskelproblemen verzichten.

Zuvor hatte auch schon der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter seine Teilnahme streichen müssen. Der ehemalige Weltmeister war bereits im vergangenen Jahr von einer hartnäckigen Schulterverletzung ausgebremst worden und hatte deshalb nicht an den Weltmeisterschaften in Eugene (USA) und der Heim-EM in München teilnehmen können.

Die deutschen Meisterschaften finden am Samstag und Sonntag in Kassel statt. Die Wettbewerbe im Stabhochsprung sind im Rahmen der Finals an das Rheinufer nach Düsseldorf ausgelagert.