Charles Leclerc ist in Monaco nicht zu schlagen. Auch im dritten Training fährt der ehemalige Formel-1-Vizeweltmeister an die Spitze. Dahinter positioniert sich der Weltmeister.

Leclerc im letzten Training in Monaco vor Verstappen

Charles Leclerc auf der Strecke in Monaco.

Monaco - Vorjahressieger Charles Leclerc hat seine Ambitionen auf die Pole Position beim Großen Preis von Monaco untermauert. Im letzten Training drehte der 27-Jährige auf dem engen Kurs in seiner Heimatstadt in 1:11,179 Minuten die schnellste Runde. 0,280 Sekunden hinter dem Ferrari-Piloten schaffte es Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf Platz zwei. Der Niederländer hatte den Grand Prix an der Côte d’Azur 2021 und 2023 gewonnen.

Dritter bei der dritten Übungseinheit wurde Lando Norris im McLaren. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg schaffte es kurz vor dem Qualifying am Nachmittag (16.00 Uhr/Sky) im Auto von Kick Sauber auf Platz 13. Rekordweltmeister Lewis Hamilton leistete sich einen Unfall, beschädigte einen seiner Reifen und wurde im zweiten Ferrari Fünfter.

Vor dem achten von 24 WM-Läufen am Sonntag führt McLaren-Fahrer Oscar Piastri in der WM-Gesamtwertung mit 13 Punkten Vorsprung vor Norris. Verstappen ist mit 22 Zählern Rückstand hinter Piastri Dritter.