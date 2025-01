San Francisco - LeBron James ist erneut ins All-Star-Team der NBA gewählt worden. Der 40-jährige Superstar in Diensten der Los Angeles Lakers wird zum 21. Mal am Show-Event der nordamerikanischen Basketballliga teilnehmen. James ist vor Kareem Abdul-Jabbar (19 All-Star-Nominierungen) Rekordhalter der NBA-Historie.

In der Startformation der Western Conference finden sich neben James auch noch dessen zwei Olympia-Goldmedaillen-Kollegen Stephen Curry (Golden State Warriors) und Kevin Durant (Phoenix Suns) sowie Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) und Nikola Jokic (Denver Nuggets). In der besten Fünf des Ostens stehen Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics) und Karl-Anthony Towns (New York Knicks).

Deutscher Weltmeister Wagner hofft auf Nominierung durch Coaches

Antetokounmpo erhielt die meisten Fan-Stimmen, bei der All-Star-Wahl stimmten zudem Spieler und Journalisten ab. Die All-Star-Reservisten werden von den Trainern der NBA gewählt; dann darf sich auch Basketball-Nationalspieler Franz Wagner Chancen auf eine All-Star-Nominierung machen.

Das All-Star-Spiel wird am 16. Februar in San Francisco stattfinden, diesmal in einem neuen Format: In einem Mini-Turnier werden sich vier Teams in einem Halbfinale und einem Endspiel gegenüberstehen.