Koepfer und Gojowczyk scheiden bei Turnier in Melbourne aus

Melbourne - Die Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer und Peter Gojowczyk sind mit Niederlagen ins neue Tennis-Jahr gestartet.

Der an Position sieben gesetzte Schwarzwälder Koepfer verlor beim ATP-Turnier in Melbourne gegen den Niederländer Tallon Griekspoor 3:6, 4:6. Der Münchner Gojowczyk unterlag ebenfalls in der ersten Runde dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald deutlich mit 0:6, 3:6. Das Turnier dient der Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 17. Januar.