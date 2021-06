Knicks-Coach Thibodeau NBA-Trainer des Jahres

New York - Tom Thibodeau von den New York Knicks ist in der NBA zum Trainer des Jahres gewählt worden, gab die stärkste Basketball-Liga der Welt bekannt.

Thibodeau gewann die Auszeichnung zum zweiten Mal in seiner Karriere. Auch in der Saison 2010/2011 war er bei den Chicago Bulls im ersten Jahr Trainer eines Teams. Die Knicks führte Thibodeau auf den vierten Platz der Eastern Conference und erstmals seit der Saison 2012/2013 wieder in die Playoffs. Dort schied das Team gegen die Atlanta Hawks allerdings schon in Runde eins aus. Monty Williams von den Phoenix Suns kam auf Rang zwei bei der Journalisten-Wahl.