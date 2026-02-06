American Football Knappe Wahl: Stafford erstmals MVP in der NFL
Matthew Stafford ist für seine herausragende Saison in der NFL ausgezeichnet worden. Doch nur der Zweitplatzierte hat am Sonntag die Chance auf einen Titel.
San Francisco - Quarterback Matthew Stafford von den Los Angeles Rams ist zum ersten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der NFL-Saison gewählt worden. Der 37-Jährige wurde drei Tage vor dem Super Bowl als MVP geehrt. Stafford war mit den Rams in den Playoffs an den Seattle Seahawks gescheitert, die in der deutschen Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) auf die New England Patriots treffen werden. Deren erst 23 Jahre alter Quarterback, Drake Maye, belegte bei der Wahl knapp Rang zwei. Stafford hatte mit 4707 Yards Raumgewinn nach Pässen und 46 Touchdowns die Bestwerte der National Football League in beiden Kategorien vorzuweisen. Auch seine Quote von Touchdowns zu Interceptions war besser als die aller anderen Quarterbacks in der Liga. Stafford hatte in der Saison eine Phase von acht Partien mit insgesamt 28 Touchdown-Pässen und keiner Interception.