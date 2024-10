Am letzten Spieltag der Golden League in Norwegen zeigen Deutschlands Handball-Frauen ihre schlechteste Leistung. Gegen Dänemark ist das Team von Bundestrainer Gaugisch beim 19:34 überfordert.

Larvik - Die deutschen Handballerinnen haben zum Abschluss der Golden League in Norwegen eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Dänemark unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch mit 19:34 (6:17). Beste Werferinnen waren Annika Lott und Jenny Behrend mit je fünf Toren. Zuvor hatte es für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ein 30:32 gegen die Gastgeberinnen und ein 27:23 (12:10) gegen die Niederlande gegeben, die im Dezember Vorrundengegner bei der Europameisterschaft sein werden.

Gegen Dänemark zeigten die deutschen Frauen ihre schlechteste Turnierleistung. Es dauerte bis zur sechsten Minute ehe Antje Döll mit dem 1:6 den ersten Treffer erzielte. Im Angriff fehlte die Durchschlagskraft, in der Abwehr der Zugriff. Einzig Katahrina Filter im Tor zeigte Normalform. In den letzten 19 Minuten der ersten Halbzeit gelang kein Treffer aus dem Feld.

Der Start in die zweite Halbzeit misslingt

Auch in die zweite Hälfte startete die DHB-Auswahl mit einem 0:3-Lauf zum 6:20 (33.). Gaugisch setzte auf die siebte Feldspielerin, doch diese Maßnahme verfehlte ihre Wirkung komplett. Die Däninnen kamen fünfmal zu leichten Treffern in das leere Tor und feierten am Ende einen auch in der Höhe verdienten Sieg.

Am 29. November startet das Gaugisch-Team in die Europameisterschaft. Im österreichischen Innsbruck trifft die DHB-Auswahl in der Vorrunde erneut auf die Niederlande, die Ukraine sowie auf Island.