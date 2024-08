Paris - Nach ihrem Karriere-Ende ist für Tennisstar Angelique Kerber (36) ein Trainingsmatch mit dem früheren Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (40) denkbar. Mit Schweinsteigers Frau Ana Ivanovic (36), einer früheren Tennisspielerin, ist Kerber gut befreundet. Nach ihrem Abschied in Paris hätte sie mehr Handy-Nachrichten als nach ihrem Triumph in Wimbledon 2018 bekommen, erzählte Kerber der „Bild“-Zeitung (Sonntag). Ivanovic und Schweinsteiger hätten zu den ersten gehört, die ihr nach ihrem letzten Match bei den Sommerspielen in Frankreich geschrieben hätten.

„Die Ana freut sich, dass ich nun mehr Zeit habe, der Basti kann jetzt auch mal gegen mich Tennis spielen, was er sehr gut macht“, sagte die frühere Weltranglisten-Erste und dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin. „Er sagte mir gleich: Wenn ich rufe, spielt er sofort gegen mich!“ Eine Chance dürfte Schweinsteiger gegen Kerber nicht haben.

Die prominenteste deutsche Tennisspielerin bestritt bei den Olympischen Spielen in Paris ihr letztes Turnier. Im Viertelfinale verlor die Kielerin denkbar knapp gegen die spätere Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China.