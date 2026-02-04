weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  American Football: Keine ICE-Beamten beim Super Bowl

Landesweit findet in den USA Proteste gegen die Einwanderungsbehörde ICE statt. Dem Super Bowl werden die Beamten fernbleiben, stellte die NFL nun klar.

Von dpa 04.02.2026, 08:16
Im Levi's Stadium in Santa Clara findet der Super Bowl statt.
Im Levi's Stadium in Santa Clara findet der Super Bowl statt. Godofredo A. Vásquez/AP/dpa

Santa Clara - Beim Super Bowl in Santa Clara werden keine Beamten der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE im Einsatz sein. Das teilte die Sicherheitschefin der Football-Liga NFL, Cathy Lanier, nach einer Besprechung mit. „Es gibt keine geplanten ICE-Maßnahmen. Davon sind wir überzeugt“, sagte Lanier. Die Anzahl der Bundesbeamten vor Ort werde der der vergangenen Super Bowls entsprechen.

Im Oktober hatte ein Berater von Heimatschutzministerin Kristi Noem suggeriert, ICE-Beamte würden auch beim Super Bowl im Einsatz sein. Gegen die Behörde gibt es nach tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis derzeit landesweit Proteste.