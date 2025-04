Oudenaarde - Der deutsche Radprofi John Degenkolb muss nach seinem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt länger pausieren und wird auch den Klassiker Paris-Roubaix verpassen. Darüber informierte Degenkolbs Team Picnic PostNL am Abend.

„Er wird sich einer Operation am Handgelenk unterziehen, dann folgt eine Rehaphase. Die Zeitpläne können sich oft ändern, aber wir erwarten, dass er für zwei Monate nicht an Wettbewerben teilnehmen kann“, sagte Teamarzt Camiel Aldershof.

Exakt zehn Jahre nach seinem Triumph in Roubaix wird der 36 Jahre alte Routinier also bei dem Klassiker am kommenden Sonntag nicht antreten können. Degenkolb zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Schlüsselbein, am Ellbogen sowie am Handgelenk zu, wie es in der Mitteilung hieß. „John ist mit einiger Wucht auf dem Boden aufgeschlagen“, erklärte Aldershof.