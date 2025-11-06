Sabine Winter ist aktuell die beste Tischtennis-Spielerin Europas. Seit Wochen eilt sie von Erfolg zu Erfolg - jetzt auch beim Turnier in Frankfurt. Danach folgt ein deutsches Duell.

Der neue deutsche Tischtennis-Star Annett Kaufmann schied in Frankfurt gegen ihre Nationalmannschafts-Kollegin Ying Han aus.

Frankfurt/Main - Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann hat beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main eine bittere Niederlage kassiert. Der 19-jährige Shooting-Star verlor im Achtelfinale in 0:3 Sätzen gegen ihre Nationalmannschafts-Kollegin Ying Han (42). Die Gewinnerin des europäischen Top-16-Turniers ist 23 Jahre älter als Kaufmann.

Europas aktuell beste Spielerin Sabine Winter hat ihre Erfolgsserie dagegen auch bei diesem Heimturnier fortgesetzt. Drei Wochen nach dem Sieg bei der Team-EM und vier Tage nach der Endspiel-Teilnahme beim internationalen Turnier in Montpellier gewann die 33-Jährige beim einzigen deutschen WTT-Champions-Wettbewerb in 3:0 Sätzen gegen die Portugiesin Fu Yu. Im Achtelfinale geht es nun am Freitagabend im Achtelfinale gegen die top gesetzte Miwa Harimoto aus Japan (20.50 Uhr/Dyn).

Beste Europäerin in der Weltrangliste

„Ich bin überrascht, dass es mit 3:0 durchging und dass ich das hier in Deutschland geschafft habe“, sagte Winter. „Ich bin super happy, dass ich hier morgen wieder spielen darf, und ich freue mich darauf!“

In Montpellier hatte Winter sogar einen Matchball gegen die chinesische Mannschafts-Weltmeisterin Wang Yidi und verlor das Finale nur knapp in 3:4 Sätzen. Seitdem ist die Bundesliga-Spielerin des TSV Dachau die beste Europäerin in der Weltrangliste: Dort steht Winter aktuell auf Platz 16.

Am Abend gab es in der Frankfurter Süwag Energie Arena noch ein weiteres deutsches Duell: Der Weltranglisten-Zwölfte Dang Qiu besiegte seinen Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska mit 3:1. Rekord-Europameister Timo Boll schaute dem Match fünf Monate nach seinem letzten Karrierespiel in derselben Halle als deutscher Tischtennis-Botschafter zu.