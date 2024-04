Karina Schönmaier führt Perspektiv-Team bei Turn-EM an

Karina Schönmaier führt die deutsche Frauen-Riege bei den EM an.

Frankfurt/Main - Die deutschen Turnerinnen fahren mit einem Perspektiv-Team zu den Europameisterschaften nach Rimini. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) in einer Online-Pressekonferenz bekannt gab, führt die erst 18 Jahre alte Karina Schönmaier aus Chemnitz die Riege bei den Titelkämpfen vom 2. bis 5. Mai an.

Die Siegerin der ersten EM-Qualifikation hat die Erfahrung von zwei WM-Teilnahmen, gibt aber ebenso wie Marlene Gotthardt, Helen Kevric (beide Stuttgart, Janoah Müller (Haßloch) und Silja Stöhr (Heddesheim) ihr EM-Debüt.

Gotthardt und Stöhr sind ebenso wie Ersatz-Starterin Lisa Wötzel (Chemnitz) noch 15 Jahre alt, Kevric und Müller ein Jahr älter. „Das ist ein gutes und wichtiges Zeichen für die Zukunft des Turnens in Deutschland“, sagte Bundestrainer Gerben Wiersma und erläuterte die Auswahl: „Wir haben unseren Fokus auf die Team-Leistung gelegt und werden mit einer jungen, starken Mannschaft bei den Europameisterschaften an den Start gehen. Dabei rechnen wir uns sowohl Chancen für das Teamfinale als auch für die Gerätfinals aus.“

Die arrivierten deutschen Turnerinnen wie Elisabeth Seitz (Stuttgart), Emma Malewski (Chemnitz) oder die bereits für die Olympischen Spiele in Paris qualifizierten Sarah Voss (Köln) und Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) sind entweder verletzt oder nach Verletzungen noch nicht wieder vollständig fit. Für das Quartett stehen die deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Frankfurt/Main und die Olympia-Qualifikation zwei Wochen später in Rüsselsheim im Fokus.