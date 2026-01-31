Das deutsche Davis-Cup-Team geht als klarer Favorit ins Duell mit Peru. Nun ist auch die Mannschaft komplett.

Düsseldorf - Tennis-Nachwuchshoffnung Justin Engel komplettiert das deutsche Davis-Cup-Team im Erstrundenspiel gegen Peru. Der 18-Jährige wurde von Bundestrainer Michael Kohlmann in das Aufgebot für die Partie am 6. und 7. Februar in Düsseldorf berufen. Zuvor hatte Kohlmann bereits Jan-Lennard Struff. Yannick Hanfmann sowie die beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz nominiert.

Alexander Zverev, der bei den Davis-Cup-Finals im November noch für Deutschland gespielt hatte, ist dieses Mal nicht dabei. Nach seinem kräftezehrenden Halbfinal-Aus bei den Australian Open in Melbourne gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien gönnt sich der 28-Jährige eine Pause. In der zweiten Februar-Woche ist Zverev dann beim ATP-Turnier in Rotterdam am Start.

Für Engel ist es die zweite Nominierung. Er war schon im Herbst bei der Partie in Japan dabei und feierte bei seinem Debüt einen Sieg.