Buffalos Tage Thompson (72) schiebt den Puck am Torwart der New Jersey Devils, Jake Allen (34), vorbei.

Buffalo (dpa) – - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka darf in der NHL von der Playoff-Teilnahme zumindest noch träumen. Peterka fuhr mit den Buffalo Sabres einen 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)-Heimerfolg über die New Jersey Devils in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein. Die Sabres stehen damit bei 75 Punkten und haben in der Eastern Conference sechs Punkte Rückstand auf die Washington Capitals auf dem zweiten Wildcard-Platz.

Den Sabres gelang gegen den direkten Konkurrenten aus New Jersey, der in der Tabelle einen Punkt vor Buffalo liegt, ein Comeback-Erfolg. Nach einem Drittel lagen die Gastgeber mit 0:2 zurück, mit einem 2:2 ging es in den letzten Durchgang, wo die Sabres die Partie letztlich drehten.

Dabei gelang Peterka per Treffer ins leere Tor 38 Sekunden vor Schluss die entscheidende 4:2-Führung. Der 22-jährige Münchener erzielte damit sein 26. Saisontor, in den vergangenen vier Partien hat Peterka immer getroffen. Kurz danach legte Tage Thompson für Buffalo noch einmal nach, mit vier Toren war Thompson der überragende Mann auf dem Eis.