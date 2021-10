Jakob Johnson mit klarer Ansage bei Pk: „Siegen und Kämpfen“

Fred Kfoury Iii/Icon SMI via ZUMA Press/dpa

Bekennender Fan des VfB Stuttgart: Jakob Johnson in Aktion.

Foxborough - Der Stuttgarter Football-Profi Jakob Johnson spielt seine dritte NFL-Saison - seine offensichtliche Verbundenheit mit dem VfB Stuttgart haben die Journalisten in den USA aber noch immer nicht verinnerlicht.

„Dortmund oder Bayern?“ wurde Johnson auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel seiner New England Patriots gegen die Houston Texans gefragt - und reagierte mit nur halb gespielter Empörung: „Hör zu: Das ist eine tolle Debatte, aber ich sage: Weder noch. Ich bin VfB Stuttgart, Siegen und Kämpfen, bis ich sterbe. Okay? Wir sind erst wieder zurück gekommen in die erste Liga und wir spielen ziemlich gut!“