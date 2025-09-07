weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Formel 1: Hydraulik-Probleme verhindert Hülkenberg-Start in Monza

Nico Hülkenberg geht in Italien leer aus. Der einzige deutsche Formel-1-Pilot muss seinen Sauber noch vor Beginn aufgrund eines Defekts abstellen.

Von dpa 07.09.2025, 15:14
Für Hülkenberg gab es in Monza erneut keine WM-Punkte. Riccardo Righetti/ZUMA Press Wire/dpa

Monza - Der Große Preis von Italien war für Nico Hülkenberg schon vor dem Start vorbei. Nach der Einführungsrunde stellte der deutsche Formel-1-Fahrer sein Auto auf Anweisung seines Sauber-Teams in der Garage ab und stieg frustriert aus. Dem TV-Sender Sky zufolge war ein Hydraulik-Problem der Auslöser, dass der 38 Jahre alte Rheinländer in Monza nicht um weitere WM-Punkte fahren konnte. Hülkenberg wäre als Zwölfter gestartet und hatte durchaus Chancen auf die Top Ten. 

Der WM-Neunte hatte im Juli als Dritter in Silverstone den ersten Podestplatz seiner langen Karriere in der Motorsport-Königsklasse gefeiert.