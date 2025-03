Krynica/Erzurum - Das deutsche Snowboard-Team präsentiert sich weiter in WM-Form und hat die nächsten Weltcup-Siege eingefahren. Raceboarderin Ramona Hofmeister gewann den ersten von zwei Parallel-Riesenslaloms an diesem Wochenende im polnischen Krynica. Snowboardcrosser Leon Ulbricht triumphierte überraschend im türkischen Erzurum.

Für die überragend aufgelegte Hofmeister war es der sechste Sieg in den zurückliegenden sieben Einzelrennen. Im Finale setzte sich die viermalige Gesamtweltcupgewinnerin gegen die Niederländerin Michelle Dekker durch. Die Disziplinwertung im Parallel-Riesenslalom könnte die Ausnahmeathletin vom WSV Bischofswiesen diesen Winter bereits zum sechsten Mal gewinnen.

Zweiter Weltcup-Sieg für Ulbricht

„Wahnsinn! Ich habe alles, was ich habe, in dieses Finale gelegt“, sagte derweil Ulbricht nach seinem ersten Weltcup-Sieg in dieser Saison und dem zweiten in seiner Karriere. Der 20-Jährige gewann vor dem Kanadier Eliot Grondin und dem US-Amerikaner Nick Baumgartner.

Die Snowboard-WM beginnt am 17. März und findet in der Schweiz statt.