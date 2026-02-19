800-Meter-Olympiasiegerin Keely Hodgkinson sorgt für eine neue Bestzeit: Die Britin unterbietet in Lievin den 24 Jahre alten Hallen-Weltrekord über 800 Meter.

Liévin - Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat einen Hallen-Weltrekord über 800 Meter aufgestellt. Die 23-jährige Britin lief im französischen Liévin 1:54,87 Minuten und unterbot die 24 Jahre gültige Bestmarke von Jolanda Ceplak. Die Slowenin war am 3. März 2002 bei der Hallen-EM in Wien 1:55,82 Minuten gelaufen. Genau an dem Tag wurde Hodgkinson geboren.