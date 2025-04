Ramona - Der Olympia-Zweite Mykolas Alekna hat als erster Diskuswerfer der Welt die 75-Meter-Marke geknackt. Mit 75,56 Metern verbesserte der 22-Jährige seinen eigenen Weltrekord um mehr als einen Meter. Dieser Fabelwurf gelang dem Litauer bei einer Veranstaltung der World Athletics Continental Tour in Ramona im US-Bundesstaat Oklahoma.

Das Besondere: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte Alekna in Ramona mit 74,35 Metern den fast 38 Jahre alten Weltrekord von Jürgen Schult überboten. Der Schweriner hatte am 6. Juni 1986 in Neubrandenburg die Scheibe auf 74,08 Meter geschleudert. Es war zuletzt der älteste Herren-Weltrekord in der Leichtathletik gewesen.

Mykolas Alekna, WM-Zweiter von 2022 und WM-Dritte von 2023, ist der Sohn von Virgilijus Alekna. Der 53-Jährige war 2000 und 2004 Olympiasieger und gewann ebenfalls zwei WM-Titel. Seine Bestleistung waren 73,88 Meter.