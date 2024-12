Berlin - Die viermalige Biathlon-Weltmeisterin Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen hat sich einer Operation am Herzen unterzogen. Aufgrund von Herzrhythmusstörungen hatte die 28-Jährige schon beim Saisonstart in Kontiolahti Rennen ausgelassen, danach war sie weder in Hochfilzen noch Le Grand-Bornand am Start.

Bei dem minimalinvasiven Eingriff sei am Mittwoch ein dünner Katheter durch die Blutgefäße direkt zum Herzen gelegt worden, wie der norwegische Verband mitteilte. Dort wird gezielt das Herzgewebe behandelt, das die Rhythmusstörungen verursacht.

Sie fühle sich gut und habe auch schon wieder leicht trainiert, sagte Tandrevold, die diese Störungen gelegentlich hatte. In Finnland beim Saisonstart musste sie im Einzelrennen als auch im Sprint zwischenzeitlich auf der Strecke anhalten. Wann sie in den Weltcup zurückkehrt, ist noch offen.