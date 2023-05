Heat gehen in Führung in Playoffs gegen New York Knicks

Miami - Die Miami Heat haben in den NBA-Playoffs gegen die New York Knicks um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein die Führung übernommen.

Im dritten Spiel des Halbfinales in der Eastern Conference holten die Heat am Samstag ein 105:86 und führen in der Serie nach Siegen nun 2:1. Zum Einzug ins Finale der Eastern Conference fehlen der Mannschaft um ihren Star Jimmy Butler noch zwei weitere Siege, die nächste Partie ist am Montag (Ortszeit). Butler hatte Partie Nummer zwei mit einer Knöchelverletzung verpasst und kam bei seiner Rückkehr auf 28 Punkte. Bei den Knicks war Jalen Brunson der beste Werfer mit 20 Zählern. Hartenstein blieb ohne Korb.