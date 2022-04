Hawks schlagen Hornets: Duell mit Cavaliers um Playoffs

Atlantas Trae Young (r, 11) zieht an Charlottes P.J. Washington (25) vorbei zum Korb.

Atlanta - Die Atlanta Hawks haben mit einem Sieg gegen die Charlotte Hornets ihre Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten. Das Team holte am Mittwochabend (Ortszeit) ein 132:103 im sogenannten Play-In der NBA und trifft nun am Freitag auf die Cleveland Cavaliers.

Der Sieger dieser Partie bekommt das letzte Playoff-Ticket der Eastern Conference und trifft in der ersten Runde auf die Miami Heat. Gegen die Hornets sorgten die Hawks mit einem starken 42:24 im dritten Viertel für die Vorentscheidung. Trae Young kam auf 24 Punkte für die Hawks, bester Werfer der Begegnung war LaMelo Ball mit 26 Zählern.