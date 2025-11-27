Oklahoma City - Die Basketballer der Oklahoma City Thunder bleiben in der NBA das Maß der Dinge. Dem Titelverteidiger gelang beim 113:105 gegen die Minnesota Timberwolves bereits der zehnte Sieg nacheinander. Der deutsche Welt- und Europameister Dennis Schröder musste dagegen erstmals in dieser Saison zuschauen - und war damit machtlos gegen das Aus seiner Sacramento Kings im NBA Cup.

Die Thunder machten es im heimischen Paycom Center spannender als nötig und ließen die Gäste um Superstar Anthony Edwards eine Minute vor Schluss bis auf einen Zähler herankommen. Ganz im Stile eines Champions sicherten sich die Gastgeber mit einem 8:1-Lauf aber doch noch den Sieg. Topscorer der Partie war trotz einer Erkrankung Shai Gilgeous-Alexander mit 40 Punkten vor Isaiah Hartenstein. Der deutsche Center kam auf 15 Zähler und sieben Rebounds.

„Es war eine gute Herausforderung für uns, auch solche Spiele brauchen wir“, sagte Hartenstein nach dem Match: „Wir haben uns am Ende voll reingehängt und sind konzentriert geblieben. So war der Sieg möglich.“

Siegesserie der Pistons endet in Boston

Oklahoma City steht nach 19 Spielen bei erst einer Niederlage und liegt damit auf einem historischen Kurs: Erst fünf Mannschaften gelang ein derart dominanter Start. Im NBA Cup sieht es für die Thunder mit vier Siegen aus vier Spielen ebenfalls gut aus. Dort haben Hartenstein und Co. noch eine Rechnung offen. Die Niederlage im Finale der letztjährigen Ausgabe war der einzige Makel in einer ansonsten überragenden Saison.

Ganz anders sieht es bei Schröder und den Kings aus, die sich nach der dritten Niederlage im Cup aus dem Rennen um das Viertelfinale verabschiedeten. Der Nationalmannschafts-Kapitän saß wegen Problemen mit der Hüfte gegen die Phoenix Suns aus und schaute beim 100:112 nur zu.

Schröders Ex-Team, die Detroit Pistons, verpassten derweil mit einer 114:117-Niederlage bei den Boston Celtics den alleinigen Franchise-Rekord von 14 Siegen in Serie. Bester Mann bei den Celtics war Jaylen Brown mit 33 Punkten, Pistons-Star Cade Cunningham schaffte sogar 42 Zähler.