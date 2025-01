Herning - Die deutschen Handballer treffen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft entweder auf Portugal oder Brasilien. Die Portugiesen lösten mit einem überraschend klaren 35:29 gegen den Olympia-Dritten Spanien vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Phase. Auch Brasilien ist nach einem 27:24 gegen Schweden für die Runde der besten acht Teams qualifiziert.

Zum Abschluss der Hauptrunde genügt Portugal (7:1 Punkte) am Sonntag gegen Außenseiter Chile bereits ein Unentschieden für den Gruppensieg, der das Duell mit der DHB-Auswahl am kommenden Mittwoch in Oslo perfekt machen würde. Nur bei einem Ausrutscher der Südeuropäer könnte Brasilien (6:2) mit einem Sieg gegen Spanien noch vorbeiziehen und einem Viertelfinale gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark aus dem Weg gehen.

Brasilien sicher Gruppenzweiter

Der zweite Platz in der Hauptrunden-Gruppe III ist den Südamerikanern selbst bei einer Niederlage nicht mehr zu nehmen.

Die DHB-Auswahl hatte sich mit einem 34:27-Sieg über Italien den zweiten Platz in seiner Gruppe gesichert und so den vorzeitigen Einzug in die Runde der besten Acht perfekt gemacht. Das abschließende Hauptrunden-Duell mit Tunesien an diesem Samstag (20.30 Uhr/ZDF und Sportdeutschland.TV) ist bedeutungslos.