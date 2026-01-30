Das DHB-Team kämpft gegen Handball-Übermacht Dänemark um EM-Gold. Zuletzt scheiterte die deutsche Riege regelmäßig an der besten Mannschaft der Welt. Doch es gibt Hoffnung.

Herning - Die deutschen Handballer fordern im Spiel um den EM-Titel Topfavorit Dänemark. Die Überflieger um Welthandballer Mathias Gidsel kämpften in einem unerwartet engen Halbfinale Außenseiter Island mit 31:28 (14:13) nieder und könnten nach den Triumphen bei Olympia und der WM den dritten großen Titel in Serie gewinnen.

Es wäre der erste EM-Erfolg der Skandinavier seit 2012. „Das ist ein großes Thema für uns. Wir wollen endlich dieses Turnier gewinnen“, hatte Kapitän Magnus Saugstrup vom SC Magdeburg erklärt.

Deutschland hatte sich mit einem 31:28 gegen Kroatien ins Finale am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF/Dyn) gespielt. „Gold ist möglich. Alles muss stimmen, dann können wir Dänemark auf jeden Fall schlagen. Ich bin mir sicher, dass wir die Qualität haben. Wir müssen es einfach nur auf die Platte bringen und das werden wir Sonntag schaffen“, schickte Kreisläufer Justus Fischer als Kampfansage an die Dänen.

Schon in der Hauptrunde hatten sich beide Mannschaften gegenübergestanden. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason verlor mit 26:31.

Letzter Pflichtspiel-Sieg gegen Dänemark 2016

Die Bilanz gegen das Star-Ensemble um Emil Nielsen und Simon Pytlick verdeutlicht die krasse Außenseiterrolle der deutschen Riege. Seit der EM 2016 warten Andreas Wolff und Co. auf einen Pflichtspiel-Sieg gegen die Handball-Übermacht. Teilweise gab es heftige Klatschen. Etwa beim 26:39 im Olympia-Finale 2024 in Frankreich. Oder beim 30:40 im WM-Duell vor einem Jahr.

Mut machen dürfte Deutschland, dass Dänemark im Turnier bereits eine Niederlage gegen Portugal hinnehmen musste. Auch der Auftritt im Halbfinale war alles andere als perfekt – die Isländer hielten die Partie bis in die Schlussphase offen und kämpfen am Sonntag gegen Kroatien um ihre erste EM-Medaille seit 2010.