Magdeburg/dpa - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat den nächsten Heimsieg gefeiert und bleibt mit einem Spiel weniger Tabellenzweiter hinter den Füchsen Berlin.

Gegen den TVB Stuttgart siegten die Elbestädter am Sonntag vor 6600 Zuschauern am Ende noch deutlich mit 40:31 (19:18). Bester Magdeburger Torschütze war Tim Hornke mit neun Treffern. Am kommenden Samstag trifft der SCM im Pokal-Halbfinale auf Tabellenführer Berlin.

SCM kommt gegen Stuttgart nur schwer ins Spiel

Der SCM begann mit Michael Damgaard und Albin Lagergren auf den Halbpositionen, brauchte jedoch eine Weile, um in die Partie zu finden. Der bewegliche Positionsangriff der Gäste bereitete den Gastgebern Probleme.

Als der SCM die abstellte, warfen Felix Claar und Co. ein Fünf-Tore-Polster heraus (12:7/17.). Danach vergaben die Elbestädter aber viel zu viele Angriffe, sodass Stuttgart bis zur Pause auf einen Treffer verkürzte.

SC Magdeburg bringt Heimsieg gegen Stuttgart souverän ins Ziel

Magdeburg kam allerdings konzentriert aus der Kabine, setzte sich vom Anwurf weg wieder auf vier Tore ab. Trainer Bennet Wiegert gab nun auch Philipp Weber Spielzeit, auch durch die häufigen Wechsel kamen die Elbestädter nicht richtig zu ihrem Spiel und konnten sich nicht weiter absetzen.

Erst acht Minuten vor Schluss schraubte Magdeburg den Abstand auf acht Treffer (36:28/52.) und entschied so das Spiel für sich.