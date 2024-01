Biathletin Selina Grotian fällt erkrankt in Antholz im Einzel aus.

Antholz - Biathlon-Toptalent Selina Grotian fällt bei der WM-Generalprobe in Antholz kurzfristig für das Einzelrennen über 12,5 Kilometer aus.

„Leider haben wir aktuell im Team mit vereinzelten Magen-Darmbeschwerden zu tun, die heute auch Selina betreffen. Sie wird daher nicht am Einzelrennen teilnehmen“, teilte der Deutsche Skiverband kurz vor dem Start (13.40 Uhr/ARD und Eurosport) mit. Am Donnerstag musste bereits Philipp Horn (29) wegen eines Atemwegsinfekts komplett auf den Weltcup in Südtirol verzichten.

Die 19-jährige Grotian war ins Weltcup-Team zurückgekehrt, nachdem die fünfmalige Junioren-Weltmeisterin nach zuvor durchwachsenen Leistungen zuletzt wieder im zweitklassigen IBU-Cup unterwegs war. Grotian, die als größtes Talent seit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier gilt, war vor der Pause bei den Heimrennen in Ruhpolding bei allen vier Weltcup-Stationen dabei gewesen.