Sidney Crosby kassiert mit seinem Team in der NHL eine Pleite, holt sich aber einen Rekord von Wayne Gretzky. Die Oilers verlieren ohne ihr Superstar-Duo.

Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins stellte gegen die Buffalo Sabres in der NHL einen Rekord auf.

Buffalo - Sidney Crosby hat Eishockey-Legende Wayne Gretzky einen Rekord in der nordamerikanischen Liga NHL abgenommen. Der kanadische Superstar traf bei der 3:7-Niederlage seiner Pittsburgh Penguins gegen die Buffalo Sabres und absolviert damit seine 20. Spielzeit, in der er im Schnitt mindestens einen Scorerpunkt pro Spiel in der regulären Saison auflegt.

Damit überholt der 37 Jahre alte Crosby seinen Landsmann Gretzky, dem dies in 19 Spielzeiten gelang. Crosby steht in dieser Saison nun bei 26 Toren und 54 Vorlagen und kann in der Vorrunde auf maximal 80 Spiele kommen. Für die Sabres blieb der deutsche Nationalspieler JJ Peterka erstmals nach vier Spielen wieder ohne Scorerpunkt.

Derweil kam Alexander Owetschkin dem Torrekord von Gretzky in der NHL (894) nicht näher. Der 39-jährige Russe bleibt nach der 2:4-Niederlage seiner Washington Capitals bei 889 Treffern stehen.

Stützle entscheidet deutsches Duell für sich

Ohne ihr Superstar-Duo Leon Draisaitl und Connor McDavid kassierten die Edmonton Oilers eine klare Niederlage. Bei den Seattle Kraken unterlagen die Kanadier mit 1:6 und sind aktuell nur noch Sechster in der Western Conference.

Im Spiel zweier deutscher Top-Profis setzte sich Tim Stützle mit den Ottawa Senators mit 4:3 gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings durch. Stützle erzielte das zwischenzeitliche 2:0 und steht damit nach 71 Spielen bei ebenso vielen Scorerpunkten.

Durch den achten Sieg aus den vergangenen elf Spielen hat Ottawa gute Chancen, noch in die Playoffs zu kommen. Für Detroit bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die beiden Wild-Card-Plätze für die Playoffs.