Flensburg - Frisch Auf Göppingen hat den Einzug in das Finale der European League verpasst. Das Team von Trainer Markus Baur verlor beim Final Four in Flensburg sein Halbfinale gegen BM Granollers mit 29:31 (18:16).

Die Spanier treffen im Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) auf die Füchse Berlin, die sich im ersten Semifinale 35:29 (16:16) gegen Montpellier HB aus Frankreich durchgesetzt hatten.

Die Schwaben, die in der Bundesliga nur Platz 14 belegen, starteten gut in die Partie gegen die Katalanen, die der SG Flensburg-Handewitt die Endrunde in heimischer Halle verbaut hatten. In der elften Minute lag Frisch Auf mit 6:3 vorn. Dann aber vergaben die Göppinger drei Siebenmeter in Serie. Granollers stellte mit einem 4:0-Lauf auf 7:6 (16.).

Auch ein Göppinger Zwischenspurt zum 21:18 (35.) brachte den Tabellendritten der spanischen Liga nicht aus dem Konzept. Granollers ging mit einer 29:27-Führung (55.) in die Endphase der Partie. Routiniert brachten die Spanier ihren Vorsprung über die Zeit. Beste Werfer der Partie waren Kresimir Kozina und Josip Sarac mit je fünf Treffern sowie Jan Gurri mit neun Toren für Granollers.