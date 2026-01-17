Eiskunstläufer Genrikh Gartung kämpft bei seiner EM-Premiere mit den Nerven und kann auch in der Kür sein Potenzial nicht abrufen. Deutlich besser macht es der neue Europameister aus Georgien.

Sheffield - Genrikh Gartung hat seine erste Eiskunstlauf-Europameisterschaft auf dem 22. Platz beendet. Der 18 Jahre alte Hoffnungsträger der Deutschen Eislauf-Union verbesserte sich im britischen Sheffield im Vergleich zum Kurzprogramm um zwei Ränge. Gartung verpasste in der Kür aber eine noch größere Aufholjagd aufgrund von mehreren Fehlern bei den technischen Elementen.

„Ich bin natürlich nicht zufrieden“, sagte Gartung, der auf 189,32 Punkte kam und damit fast 30 Zähler hinter seiner persönlichen Bestmarke blieb. „Zu Hause im Training lief alles ideal, aber als ich hier ankam, fühlte ich mich irgendwie verloren. Das waren wahrscheinlich die Nerven. Ich muss im Wettkampf selbstbewusster sein“, äußerte der Teenager.

Seinen ersten EM-Titel sicherte sich dank einer technisch starken Vorstellung der Georgier Nika Egadse, der seine Führung aus dem Kurzprogramm ausbaute und mit 273,00 Zählern eine persönliche Bestleistung aufstellte. Zweiter wurde Matteo Rizzo aus Italien (256,37 Punkte) vor dem Tschechen Georgii Reshtenko (238,27 Punkte).