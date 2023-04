New York - Die National Football League (NFL) hat fünf Spieler wegen Verstößen gegen die Glücksspielrichtlinie der Liga gesperrt. Das bestätigte die NFL. Unter den fünf Spielern sind vier der Detroit Lions, Team des deutsch-amerikanischen Wide Receivers Amon-Ra St. Brown.

Jameson Williams und Stanley Berryhill wurden für sechs Spiele gesperrt, Quintez Cephus und C.J. Moore sowie Shaka Toney von den Washington Commanders für unbestimmte Zeit. Die drei sollen in der abgelaufenen Saison auf NFL-Spiele gewettet haben.

„Eine Überprüfung der Liga ergab keine Beweise dafür, dass Insiderinformationen verwendet wurden oder dass ein Spiel in irgendeiner Weise kompromittiert wurde“, hieß es in einem Liga-Statement. Die Lions gaben am Freitag bekannt, Cephus und Moore zu entlassen. Die beiden können ebenso wie Toney erst nach der kommenden Saison eine Wiedereinstellung beantragen.

Die Glücksspielrichtlinie verbietet es jedem Spieler und Mitarbeiter in der NFL, sich an jeglicher Form des Glücksspiels in Club- oder Liga-Einrichtungen zu beteiligen. Williams und Berryhill sollen ebenfalls gewettet haben, allerdings nicht auf NFL-Spiele. Sie dürfen in der Vorbereitung an den Trainings und Spielen der Lions teilnehmen, werden aber die ersten sechs regulären Saisonspiele verpassen.