In Kanada dürfen sich Eishockeyfans in den frühen Morgenstunden am Sonntag zum Frühschoppen treffen. Alkohol in Bars ist aber nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.

Toronto - In Kanada führt das olympische Eishockeyfinale am Sonntag zu teilweise kuriosen Lockerungen der Alkoholgesetze. In der Provinz Ontario dürfen Bars und Restaurants bereits anders als sonst schon von 6.00 Uhr morgens an Alkohol ausschenken. Wenn das Männerfinale gegen den Erzrivalen USA am Sonntag in Mailand angepfiffen wird, sind es in Ontario 8.10 Uhr am Morgen.

„Lasst uns alle zusammenkommen, lokale Unternehmen unterstützen und Team Kanada anfeuern!“, forderte Ontarios Premierminister Doug Ford die Bevölkerung auf. Auch in der Provinz Manitoba dürfen laut CBS bestimmte Lokale bereits am Morgen Alkohol ausschenken - unter bestimmten Bedingungen: Die Fernsehgeräte müssen eingeschaltet sein und das Olympiaprogramm laufen. Auch in den westlicheren Provinzen Alberta und Saskatchewan können Bars demnach Ausnahmegenehmigungen erhalten.