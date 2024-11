Er kommt aus Hessen und steht in der Weltrangliste besser da als jeder andere deutsche Spieler: Ausgerechnet in Frankfurt aber scheidet Patrick Franziska schon in der ersten Runde aus.

Frankfurt/Main - Der aktuell bestplatzierte deutsche Tischtennis-Profi Patrick Franziska ist beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt am Main schon am ersten Tag ausgeschieden. Der Weltranglisten-Zehnte aus Hessen verlor sein Erstrunden-Spiel gegen den Slowenen Darko Jorgic in 2:3 Sätzen. Beide spielen in der Bundesliga zusammen für den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken.

Frankfurt ist das einzige Topturnier der Serie „World Table Tennis“ (WTT), das in Deutschland stattfindet. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov, Vize-Europameister Benedikt Duda und Toptalent Annett Kaufmann greifen erst am Montag und Dienstag in den Wettbewerb ein.