Speyer - Dieser Weltrekordversuch wird auch für Jonas Deichmann eine besondere Herzensangelegenheit. Im vergangenen Jahr absolvierte der Extremsportler in und um Roth 120 Langdistanzen an 120 Tagen. Dabei wurden er und seine jetzige Freundin Josefine Rutkowski ein Paar. Nun startet sie ihr eigenes Weltrekord-Projekt: Rutkowski will an 60 Tagen nacheinander jeweils 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen.

„Ich bin unglaublich stolz, dass Josefine den Mut hat, den Frauenweltrekord anzugreifen“, sagte Deichmann in einer Mitteilung. Bei seiner „Challenge 120“ hatte sie 18 Langdistanzen mitgemacht, fünf davon nacheinander. Nun will auch Deichmann bei ihr „öfter mitmachen und sie unterstützen“.

Eine „wunderbare Idee“: Bestmarke verdoppeln

Die bisherige Bestmarke liegt bei 30 Langdistanzen an 30 Tagen, aufgestellt 2023 von Alexandra Meixner aus Österreich. „Ich hatte die wunderbare Idee, dass ich das verdoppeln möchte“, sagt Rutkowski, 1989 im thüringischen Meiningen geboren, in einem Video bei Instagram.

Los geht es am 13. Juli um 7 Uhr am Binsfeldsee bei Speyer. Nach insgesamt 228 km Schwimmen, 10.500 km Radfahren und 2.532 km Laufen will sie am 10. September im Ziel in Speyer ihren 60. und letzten beendet haben. Rutkowski ist unter anderem ehemalige deutsche Langdistanz-Meisterin, sie startete auch dreimal bei der Ironman-WM auf Hawaii.