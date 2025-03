Orlando - Die Orlando Magic um den starken Franz Wagner haben den Los Angeles Lakers auch das zweite Spiel nach dem Comeback von Star-Basketballer LeBron James vermiest. Eine desaströse Defensiv-Leistung der Lakers in der zweiten Halbzeit verhalf den Magic zum 118:106-Heimsieg. Franz Wagner verbuchte 32 Punkte und 9 Vorlagen, sein Teamkollege Paolo Banchero kam auf 30 Zähler und 7 Rebounds.

„Das ganze Spiel über hatten wir ein gutes Tempo im Angriff“, sagte Wagner. „Es ist immer eine gute Atmosphäre, wenn die Lakers in der Stadt sind. Ich denke, wir haben uns gut geschlagen.“

Lakers auch in Bestbesetzung ohne Mittel gegen Wagner

Die Lakers fanden trotz der Rückkehr der zuletzt verletzten Leistungsträger James und Rui Hachimura keine Mittel gegen Orlandos Offensive nach der Pause. James hatte erst am Samstag sein Comeback nach sieben Spielen Zwangspause gegeben, als es eine derbe 111:146-Klatsche gegen die Chicago Bulls.

„Dieses Team ist um diese beiden gebaut - und sie zu stoppen ist wirklich schwer“, sagte Lakers-Star Luka Doncic über das Duo Wagner und Banchero. „Ich denke, wir haben gut angefangen. Wir haben gut in der Abwehr gespielt und sie haben ein paar schwierige Würfe getroffen. So wie wir in der ersten Halbzeit spielen, das müssen wir die ganzen 48 Minuten machen.“

Lakers mit sieben Niederlagen aus zehn Spielen

Die Lakers stehen in der Western Conference weiter auf Rang vier, haben nun aber sieben der vergangenen zehn Spiele verloren. Orlando steht auf Rang acht der Eastern Conference und hat nach dem zweiten Sieg in Serie weiter theoretische Chancen auf den direkten Einzug in die Playoffs. Wahrscheinlicher aber ist die Teilnahme am sogenannten Play-In.

Anthony Davis gibt Comeback bei den Mavericks

Für die Dallas Mavericks ist das Play-In dagegen die einzige Chance auf einen Platz in den Playoffs, der Sieg gegen die Brooklyn Nets beim Comeback von Anthony Davis war entsprechend wertvoll. In seinem erst zweiten Spiel seit dem Wechsel von den Lakers nach Dallas - im vielleicht spektakulärsten Tauschgeschäft der NBA-Geschichte für Luka Doncic - verbuchte Davis beim 120:101 ganze 12 Punkte und 6 Rebounds für die Mavericks. Davis hatte sich bei seinem Debüt am 6. Februar verletzt und musste sechs Wochen pausieren.