Am Montag hatte Lewis Hamilton seinen ersten offiziellen Tag bei Ferrari. Nach seinem Wechsel von Mercedes präsentiert sich der Formel-1-Rekordchampion nun erstmals in neuer Arbeitskleidung.

Maranello - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat mit seinem ersten Foto im roten Rennanzug von Ferrari einen viralen Hit gelandet. Nach seinem Wechsel von Mercedes postete der Brite in den sozialen Netzwerken ein Bild im Overall des italienischen Traditionsrennstalls und sammelte damit innerhalb weniger Minuten hunderttausende Likes ein. Bei Instagram dauerte es sogar nur etwas über eine halbe Stunde bis zu einer Million Likes. „Das erste Mal in Rot“, schrieb der 40 Jahre alte Brite zum Bild bei X und auf Instagram.

„Ich freue mich riesig auf den Beginn dieser neuen Ära und darauf, eine unglaublich talentierte und inspirierende Gruppe von Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten“, schrieb der siebenmalige Weltmeister bereits am Montag zu Fotos seines Antrittsbesuchs im italienischen Maranello. „Ich bin entschlossen, alles zu geben, was ich kann, um Ergebnisse zu liefern.“

Hamilton fuhr von 2013 bis 2024 für die Silberpfeile und startet in der im März in Australien beginnenden Saison ein neues Kapitel in der Motorsport-Königsklasse. Großes Ziel des Altmeisters ist der achte WM-Titel. Derzeit ist er gleichauf mit Michael Schumacher Rekordchampion.