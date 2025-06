In New York verlässt Yuki Tsunoda sein Hotel. Auf einmal ruft jemand hinter ihm seinen Namen.

Spielberg - Red-Bull-Pilot Yuki Tsunoda hat bei der Premiere des neuen Formel-1-Films „F1“ Schauspiel-Superstar Brad Pitt mit einem Fan verwechselt. Der Japaner war wie andere Piloten aus der Königsklasse des Motorsports unter der Woche auch in New York, um den Hollywoodstreifen mit dem Oscar-Preisträger in der Hauptrolle zu bewerben.

„Als ich das Hotel verließ, rief jemand von hinten 'Yuki, Yuki'“, erzählte Tsunoda vor Medien in Spielberg. Der 25-Jährige habe gedacht, es handle sich um einen „beliebigen Fan. Und als ich nach hinten schaute, war es Brad Pitt. Er kam dann zu mir und sagte: 'Hallo'. Er ist wirklich ein lustiger Kerl.“

Pitt spielt in „F1“ den gealterten Formel-1-Piloten Sonny Hayes, der aus dem Ruhestand zurückgeholt wird, um ein erfolgloses Team vor dem Aus zu bewahren.