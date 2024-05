Die Florida Panthers gewinnen den Start in die Serie gegen die New York Rangers und sichern sich in den Conference-Finals der NHL sofort einen großen Vorteil. Mitentscheidend war ein seltener Treffer.

New York - Die Florida Panthers sind mit einem Auswärtssieg bei den New York Rangers in die Conference Finals der NHL gestartet. Im Duell der beiden besten Teams der Eastern Conference holten die Panthers ein 3:0. Matthew Tkachuk traf zum 1:0, ein Eigentor von Alexis Lafrenière sorgte für die Vorentscheidung, zugeschrieben wurde der Treffer Carter Verhaeghe. Sam Bennett traf schließlich zum Entstand ins leere Tor. Die Rangers vergaben ihrerseits zahlreiche Chancen auf einen Treffer und stehen vor dem zweiten Spiel in der deutschen Nacht zu Samstag bereits unter Druck. Die Panthers brauchen zum Einzug in die Stanley-Cup-Finals theoretisch nur noch Heimsiege.