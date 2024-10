Zürich - Der Fußball-Weltverband FIFA will auf einem virtuellen Kongress am 11. Dezember über die Gastgeber für die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 entscheiden. Das teilte die FIFA am Donnerstag mit. Die WM in sechs Jahren soll dann in sechs Ländern stattfinden. Spanien, Portugal und Marokko sind die designierten Hauptgastgeber, in Argentinien, Uruguay und Paraguay finden Auftaktspiele statt. Für 2034 ist Saudi-Arabien der einzige Bewerber.