Bayerns Basketballer kassieren früh in der Saison die erste Niederlage. Bis zum deutschen Euroleague-Duell bleibt noch einiges zu tun.

FC Bayern patzt in Oldenburg - Alba gegen Crailsheim stark

Oldenburg - Die Basketballer des FC Bayern haben die Generalprobe für das deutsche Duell mit Alba Berlin in der Euroleague verpatzt. Die Münchner verloren bei den EWE Baskets Oldenburg mit 67:77 (39:45) und kassierten damit die erste Niederlage der noch jungen Bundesliga-Saison.

Alba brachte sich für das Aufeinandertreffen in der europäischen Königsklasse am Donnerstag dagegen mit einem lockeren 110:75 (59:40) gegen die Hakro Merlins Crailsheim in Schwung.

Die Bayern verzichteten in Oldenburg angesichts von noch zwei weiteren Partien in dieser Woche unter anderem auf den früheren NBA-Star Serge Ibaka. Dennoch erwischte der Topfavorit auf den Titel einen guten Start und entschied das erste Viertel mit 26:21 für sich. Doch dann steigerten sich die Oldenburger und drehten die Partie. Zur Pause lagen die Niedersachsen überraschend mit sechs Punkten vorn.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber sogar auf 13 Punkte davon, doch angeführt von Weltmeister Andreas Obst kamen die Bayern wieder auf einen Zähler heran. Oldenburg behielt aber die Ruhe und setzte sich im Schlussviertel wieder ab. Auch, weil bei Obst die Dreier nicht mehr fallen wollten. Bester Oldenburger Werfer war Charles Manning Junior mit 20 Punkten, bei den Bayern kam Weltmeister Isaac Bonga auf 16 Zähler.

30-Punkte-Führung

Alba hatte bei seiner Heimpremiere in dieser Saison dagegen keine Mühe und feierte den zweiten Sieg. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann und Matt Thomas mit je 16 Punkten. Alba lag von Beginn in Führung. Ende des ersten Viertels wurde es erstmalig zweistellig (22:11). Der Vorsprung wuchs zwischenzeitig sogar auf 30 Zähler an (86:56). Danach nahm Alba Tempo raus und schonte einige Stammkräfte. Die Berliner blieben dennoch bis zum Ende souverän.