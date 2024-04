Am Mittwoch sollen die Fans in der Chemnitz Arena das Spiel eine Minute blind mit Masken verfolgen.

Chemnitz - Im ersten Heimspiel nach dem Europapokalsieg machen die Basketballer der Niners Chemnitz mit einem Experiment auf Menschen mit Sehbehinderung aufmerksam.

Gegen Aufsteiger Vechta sollen die erwarteten 5000 Fans am Mittwoch (17.00 Uhr) in der ersten Minute des zweiten Viertels ihre Augen mit einer Schlafmaske bedecken. Das Spielgeschehen wird derweil von einem Kommentator beschrieben. Damit sollen die Fans erleben, wie Live-Sport von blinden oder stark sehbehinderten Menschen verfolgt wird.

Die Idee eines Sponsors, über die die „Freie Presse“ berichtete, wurde von der Basketball-Bundesliga (BBL) vorab genehmigt. Normalerweise darf kein Sprecher aktiv sein, sobald der Ball die Mittellinie überquert hat. Die Masken liegen auf den Plätzen der Zuschauenden zu Spielbeginn bereit.

Im Rahmen des Spiels wird der vor einer Woche in Istanbul gewonnene Fiba Europe Cup präsentiert. Schon am Sonntag hatten 10.000 Fans die Mannschaft in der Stadt gefeiert. Das erste Bundesliga-Spiel nach dem Europa-Coup hatte Chemnitz am vergangenen Samstag in Ludwigsburg verloren.