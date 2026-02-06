Mailand - Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat nach seiner Ankunft in Mailand demütig auf seine Wahl als Deutschlands Olympia-Fahnenträger bei der Eröffnung der Winterspiele reagiert. „Ich glaube, dass wir in Deutschland unfassbar gute Athleten haben und es am Ende dann tatsächlich wirklich egal ist, wer die Fahne trägt, weil ich glaube, dass es sich jeder verdient hat. Aber mich freut's natürlich und ich bin unfassbar stolz drauf“, sagte der 30 Jahre Weltklasse-Stürmer der Edmonton Oilers nach seinem Flug aus Nordamerika.

Wegen seiner Wahl zum deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier am Abend im San-Siro-Stadion war Draisaitl vorzeitig eingeflogen worden. Die NHL-Profis der übrigen Nationen werden erst am Wochenende in Mailand erwartet. Skispringerin Katharina Schmid wird bei der parallel stattfindenden Eröffnung in Predazzo die deutsche Fahne tragen.

Auch das deutsche Eishockey-Team ist stolz auf Draisaitl. „Das ist toll für Leon und insgesamt das deutsche Eishockey“, sagte der langjährige Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller nach dem ersten Eistraining in Mailand. „Ich würde ja sagen, dass Leon derzeit der größte deutsche Sportler ist. Ganz nüchtern betrachtet. Es ist einfach schön, dass er und das deutsche Eishockey die Anerkennung bekommen“, sagte Müller.

Obwohl Draisaitl in der besten Liga der Welt Jahr für Jahr Spielerrekorde bricht und in einem Atemzug mit den weltweit besten Spielern jemals genannt wird, gab es an seiner Wahl auch Kritik. Für den Kölner ist es notgedrungen die erste Olympia-Teilnahme, da die NHL 2018 und 2022 die Spieler nicht freigegeben hatte.

Olympia nicht nur als Chance für deutsches Eishockey

„Ich finde das absolut toll“, sagte Bundestrainer Harold Kreis zur Wahl Draisaitls, der als erster Eishockeyspieler die deutsche Fahne bei einer Olympia-Eröffnungsfeier trägt. „Es gibt ja viele Athleten, die schon einiges erreicht haben. Es war eine Wahl. Und offenbar waren viele im Publikum begeistert von Leon und seinen Verdiensten bislang“, merkte Kreis an.

Müller sieht durch Olympia auch für Draisaitl die Chance, in Deutschland mehr auf seine Leistungen aufmerksam zu machen. „Olympische Spiele sind immer eine Chance für das deutsche Eishockey, eine neue Zuschauerschaft zu erschließen. Nur in Deutschland boomt das Eishockey ja. Die Stadien sind voll. Vielleicht ist die Zeit reif, auch ihn noch mal etwas mehr hier ins Rampenlicht zu bekommen“, sagte der 39 Jahre alte Verteidiger der Kölner Haie.

„Wenn die Leute zur Primetime im Öffentlich-Rechtlichen einschalten, dann erreichen wir mal jemanden, der vorher nicht vorhatte, Eishockey zu schauen.“ In Deutschland sind die Spiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und die meisten Länderspiele vor allem beim Telekom-Sender MagentaSport zu sehen.