Im Februar verlässt Basketball-Superstar Luka Doncic die Dallas Mavericks. Nun muss der für den umstrittenen Deal verantwortliche General Manager gehen. Kommt für ihn ein Deutscher?

Dallas - Neun Monate nach dem spektakulären Wechsel von Superstar Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers haben sich die Dallas Mavericks von dem für den Deal verantwortlichen Hauptgeschäftsführer getrennt. Wie der Club aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bekanntgab, wurde Nico Harrison mit sofortiger Wirkung von seiner Rolle als General Manager und Präsident der Basketball-Abteilung entbunden.

Vorerst sollen Michael Finley und Matt Riccardi dessen Aufgaben übernehmen. „Die Suche nach einem permanenten Nachfolger wird umgehend eingeleitet“, hieß es von dem Club, bei dem Dirk Nowitzki zum Superstar wurde. Der Würzburger spielte 20 Jahre für die Mavericks und wurde mit ihnen 2011 als erster Deutscher NBA-Meister. Aktuell ist der 47-Jährige Sonderberater der „Mavs“. Nach Ansicht von „USA Today“ gehört Nowitzki zu den fünf möglichen Nachfolge-Kandidaten als General Manager.

Unter der Führung von Harrison war der Slowene Doncic im Februar überraschend an die LA Lakers verkauft worden, was bei den Mavericks-Fans zu Protesten geführt hatte. Der 25-jährige Ausnahmespieler auf der Point-Guard-Position war gegen den verletzungsanfälligen Anthony Davis getauscht worden, der seither 30 von 44 Spielen in der regulären Saison verpasst hat.