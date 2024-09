In Paris machten die USA ernst mit einer Basketball-Mannschaft voller Stars: LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry. Mit einer Wiederholung in vier Jahren im eigenen Land rechnet ein Experte nicht.

Glaubt nicht an Olympia-Gold für die US-Basketballer in vier Jahren: Shaquille O'Neal.

Los Angeles - Ex-NBA-Profi Shaquille O’Neal glaubt nicht an einen Olympiasieg der US-Basketballer bei den Spielen 2028 in Los Angeles. „Europa hat aufgeholt, liegt nur noch knapp dahinter und wird die USA bald überholen. Ich bin sicher, dass die USA bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles nicht Gold holen werden“, sagte der 52-Jährige der „Sport Bild“. „LeBron James wird nicht mehr spielen, Kevin Durant und Steph Curry auch nicht. Wahrscheinlich wird auch Joel Embiid nicht mehr dabei sein. Dann ist es vorbei mit der Vormachtstellung“, prognostizierte O'Neal.

„Die europäischen Mannschaften sind wirklich gut. Kroatien, Serbien, auch Deutschland! Ihr könnt 2028 Gold holen!“, sagte der viermalige NBA-Meister, der sich als Fan der Wagner-Brüder Moritz und Franz outete. „Sie spielen unglaublich. Franz und Moritz, beide

sind toll! Ich hoffe, sie werden nie getrennt und spielen immer für denselben Klub.“ O'Neal arbeitet inzwischen als TV-Experte für das US-Fernsehen.