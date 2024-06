London - Tennisspielerin Eva Lys hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Die 22-Jährige gewann am Donnerstag in der dritten und entscheidenden Runde der Qualifikation gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova mit 4:6, 6:3, 6:4. Lys ist die einzige Deutsche, die es über die Qualifikation ins Hauptfeld geschafft hat. Die Auslosung für das dritte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison findet am Freitag (11.00 Uhr) statt.