Für die erste Deutsche sind die Australien Open schon wieder vorbei. Tatjana Maria findet gegen eine junge Kroatin kein Mittel.

Melbourne - Tatjana Maria ist bei den Australian Open als erste deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 38-Jährige verlor in Melbourne gegen die 18 Jahre jüngere Kroatin Petra Marcinko mit 3:6, 5:7. Dabei gab Maria im zweiten Satz eine 5:3-Führung noch aus der Hand. Marcinko benötigte nur 89 Minuten für ihren Erfolg.

Am Montag sind aus deutscher Sicht zudem noch Ella Seidel und Daniel Altmaier im Einsatz. Seidel bekommt es mit Oxana Selechmetewa aus Russland zu tun, Altmaier spielt gegen den kroatischen Routinier Marin Cilic.

Zum Auftakt des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres hatten am Sonntag Alexander Zverev und Yannick Hanfmann ihre Auftakthürden erfolgreich gemeistert. Am Dienstag absolvieren noch Jan-Lennard Struff, Eva Lys und Laura Siegemund ihre Auftaktspiele.