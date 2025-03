Indian Wells - Der britische Tennis-Youngster Jack Draper hat sich gleich in seinem ersten Masters-Finale den Titel gesichert. Der 23-Jährige, im kalifornischen Indian Wells an Position 13 gesetzt, bezwang den eine Nummer höher gesetzten Dänen Holger Rune im Schnelldurchgang mit 6:2, 6:2. Im Halbfinale des Hartplatz-Turniers hatte Draper bereits Titelverteidiger und Weltranglistenprimus Carlos Alcaraz ausgeschaltet.

Keine 24 Stunden nach diesem Erfolg legte der Brite gegen Rune eindrucksvoll nach. Der erste Satz dauerte nur eine halbe Stunde, Draper gab bis zum Stand von 4:0 lediglich fünf Punkte ab. Auch im zweiten Durchgang holte sich der neue Weltranglisten-Siebte beim ersten Return-Spiel direkt das Break. Nach nur 70 Minuten verwandelte Draper den zweiten Matchball zum Triumph.

„Ich habe mir das offen gesagt verdient“, sagte Draper anschließend. „Nach all dem, was ich durchgemacht habe, all den Entbehrungen und all der Zeit, die die Menschen um mich herum in mich investiert haben, nun die Nummer sieben der Welt zu sein, ist ein irres Gefühl. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet.“

17-jährige Russin Andrejewa nicht zu stoppen

Im Damen-Finale hatte sich zuvor die erst 17 Jahre alte Mirra Andrejewa mit 2:6, 6:4, 6:3 gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka durchgesetzt. Nach dem Turnier von Dubai vor drei Wochen ist es bereits der zweite Masters-Titel in Folge für die Russin, die im Halbfinale schon die Nummer zwei der Welt, Iga Swiatek aus Polen, ausgeschaltet hatte. Beide Top-Spielerinnen beim selben Turnier auszuschalten - das war im WTA-Zirkus lediglich der US-Amerikanerin Tracy Austin in noch jüngerem Alter (16 Jahre) gelungen.

„Ich möchte mir selbst danken, dass ich nie aufgegeben und bis zum Ende gekämpft habe“, sagte die Teenagerin, nachdem sie Sabalenka zu einem „großartigen“ Turnier gratuliert hatte. „Ich bin heute gerannt wie ein Hase, weil Aryna mich so gejagt hat.“ Zuvor hatte sich Andrejewa bereits bei Turnierdirektor Tommy Haas bedankt und ihre erneute Teilnahme in Indian Wells für das nächste Jahr angekündigt. In der Weltrangliste wird Andrejewa nun auf Platz sechs geführt.