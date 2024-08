Für einige Deutsche ist in der NFL vorerst Schluss. Sie schaffen es nicht in den Kader. So auch Equanimeous St. Brown. Einer hingegen darf auf seinen ersten NFL-Einsatz hoffen.

Berlin - Football-Profi Equanimeous St. Brown muss sich ein neues Team in der nordamerikanischen Profiliga NFL suchen. Der 27 Jahre alte Deutsch-Amerikaner wurde bei der letzten Reduzierung des Aufgebots auf 53 Spieler aus dem Kader der New Orleans Saints gestrichen. Die Saints hatten den zuvor vereinslosen Wide Receiver und älteren Bruder von Star-Receiver Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) erst im April unter Vertrag genommen. Jetzt wurde der Kontrakt aufgelöst, wie die Saints am Dienstag (Ortszeit) mitteilten.

Auch für Jakob Johnson ist nur elf Tage nach seiner Unterschrift bei den New York Giants vorerst schon wieder Schluss. Der Fullback schaffte es beim sogenannten Rostercut ebenfalls nicht, wie aus der Kaderaufstellung hervorgeht. Johnson, dessen Vertrag bei den Las Vegas Raiders nach dem Saisonende ausgelaufen war, hatte erst am 16. August in New York unterschrieben und in zwei Testspielen auch einen guten Eindruck hinterlassen.

Für Julius Welschof erfüllt sich der Traum von seinem ersten NFL-Spiel vorerst noch nicht. Der Linebacker aus Bayern war beim Draft von den Pittsburgh Steelers als Undrafted Free Agent verpflichtet, nun aber auf die Verletztenliste gesetzt worden. Der 27-Jährige hatte im letzten Preseasonspiel gegen Detroit noch überzeugt, sich dabei aber am Knie verletzt.

Coleman: Erst Draft, jetzt im Kader

Dagegen gehört Brandon Coleman (Offensive Tackle) zum 53er-Kader der Washington Commanders. Der 23-jährige Deutsch-Amerikaner war Ende April beim Draft von den Commanders in der dritten Runde und an insgesamt 67. Position gezogen worden.